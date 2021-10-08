***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.652,72 % 0,02188243Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,00220183Bağımsız Denetim Ücreti15.184,84 % 0,09096814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.674,64 % 0,1538096Fon Yönetim Ücreti234.219,71 % 1,40314487Hisse Senedi Komisyonu23.653,79 % 0,14170325Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.397,34 % 0,00837107Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.952,48 % 0,01169676Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar734,14 % 0,00439803Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler85.398,69 % 0,5115997TOPLAM GİDERLER392.235,89 % 2,34977568DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.692.482,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968560BIST