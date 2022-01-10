BIST En Aktif Hisseler15:41
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|13,8591
|13,8696
|% 0,46
|Euro
|15,6797
|15,7209
|% -0,03
|Sterlin
|18,7552
|18,8493
|% 0,22
|Frank
|14,9671
|15,0573
|% -0,06
|Riyal
|3,6817
|3,7002
|% 0,41
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-0,44
|Altın Gr.
|801
|801
|4,13
|Cumhuriyet
|5.321
|5.401
|0,00
|Tam
|5.296
|5.430
|-2,11
|Yarım
|2.560
|2.627
|-1,03
|Çeyrek
|1.284
|1.313
|-0,51
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,03
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,07
|B. Petrol
|81,35
|81,35
|-0,40
Seans Raporu 15:41
- 15:56SONME Yüzde 9.18 oranında artışla 42.58 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 580 adet işlem
- 15:55ORCAY Yüzde 5.16 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 800 adet işlem
- 15:54PAMEL Yüzde 4.42 oranında artışla 92.05 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 034 adet işlem
- 15:53KRSTL Yüzde 9.74 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 017, 359 adet işlem
- 15:50YATAS Yüzde 4.59 oranında artışla 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 819, 302 adet işlem