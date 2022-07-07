***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.221,22 % 0,00113815Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00009255Bağımsız Denetim Ücreti15.485,22 % 0,00283296Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri362.667,9 % 0,06634862Fon Yönetim Ücreti4.892.158,16 % 0,89500054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00026454Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler124.516,07 % 0,02277971TOPLAM GİDERLER5.403.000,45 % 0,98845707DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ546.609.522,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042976BIST