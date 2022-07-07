***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.110,61 % 0,00162797Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00026476Bağımsız Denetim Ücreti15.485,22 % 0,00810435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.939,94 % 0,03032347Fon Yönetim Ücreti2.577.391,71 % 1,34890493Hisse Senedi Komisyonu241.440,75 % 0,12636054Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.767,2 % 0,00772857Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.904,7 % 0,00204357Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00075677Türev Araçlar Komisyonu11.625,17 % 0,00608415Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.256,8 % 0,01583521TOPLAM GİDERLER2.957.873,98 % 1,5480343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ191.072.896,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042977BIST