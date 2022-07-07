***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.211,29 % 0,01084712Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri959,41 % 0,0032407Bağımsız Denetim Ücreti15.049,14 % 0,05083308Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.774,37 % 0,07354961Fon Yönetim Ücreti290.391,93 % 0,98088776Hisse Senedi Komisyonu37.186,61 % 0,12560917Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.963,5 % 0,00663232Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.825,9 % 0,00954534Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00488427Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.272,71 % 0,16305587TOPLAM GİDERLER423.080,85 % 1,42908526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.605.011,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042978BIST