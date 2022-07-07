***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.221,22 % 0,00337276Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00027426Bağımsız Denetim Ücreti15.485,22 % 0,00839514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri123.670,1 % 0,06704634Fon Yönetim Ücreti2.261.690,8 % 1,22615001Hisse Senedi Komisyonu190.496 % 0,10327525Tahvil Bono Komisyonu51,88 % 0,00002813Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu50.260,15 % 0,02724797Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu142.058,24 % 0,07701526Vergiler ve Diğer Harcamalar106.278,48 % 0,05761767Türev Araçlar Komisyonu326.264,98 % 0,17688086Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.680,27 % 0,01283799TOPLAM GİDERLER3.246.663,23 % 1,76014164DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ184.454.657,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042979BIST