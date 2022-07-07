***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.108,65 % 0,00587365Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00095586Bağımsız Denetim Ücreti15.485,22 % 0,0292586Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.278,02 % 0,09121907Fon Yönetim Ücreti272.840,92 % 0,51552023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar20.326,27 % 0,03840554Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.049,73 % 0,01143068TOPLAM GİDERLER366.594,7 % 0,69266364DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.925.356,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042980BIST