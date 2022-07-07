***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.055,04 % 0,02919424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00243914Bağımsız Denetim Ücreti16.682,07 % 0,08043222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.178,52 % 0,05871846Fon Yönetim Ücreti25.661,35 % 0,12372561Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.224,8 % 0,16983557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00697181Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.083,7 % 0,08236867TOPLAM GİDERLER114.837,36 % 0,55368572DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.740.531,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042981BIST