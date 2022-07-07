***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.159,7 % 0,00121376Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri308,89 % 0,00004093Bağımsız Denetim Ücreti11.580,25 % 0,0015345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri341.554,55 % 0,04525956Fon Yönetim Ücreti3.701.294,2 % 0,4904603Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.447,89 % 0,00019186Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.392,9 % 0,01277307TOPLAM GİDERLER4.161.738,38 % 0,55147398DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ754.657.246,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042982BIST