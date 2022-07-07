***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.011,49 % 0,00593121Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00049913Bağımsız Denetim Ücreti13.563,15 % 0,01338202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.497,82 % 0,07054299Fon Yönetim Ücreti1.242.747,2 % 1,22615069Hisse Senedi Komisyonu6.826,58 % 0,00673541Tahvil Bono Komisyonu174,51 % 0,00017218Gecelik Ters Repo Komisyonu19.377,92 % 0,01911913Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.719,15 % 0,00958935Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.499,99 % 0,00147996Türev Araçlar Komisyonu35.748,65 % 0,03527124Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.565,42 % 0,01634419TOPLAM GİDERLER1.424.237,77 % 1,4052175DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.353.546,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043007BIST