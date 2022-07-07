***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.150,42 % 0,00077122Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00006343Bağımsız Denetim Ücreti16.682,07 % 0,00209181Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri246.394,47 % 0,03089605Fon Yönetim Ücreti9.378.786,9 % 1,17603068Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.305,62 % 0,00179382Gecelik Ters Repo Komisyonu44.340,55 % 0,00555998Vadeli Ters Repo Komisyonu1.008 % 0,0001264Borsa Para Piyasası Komisyonu71.434,66 % 0,00895738Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00018132Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler140.296,94 % 0,0175922TOPLAM GİDERLER9.921.351,51 % 1,24406428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ797.495.084,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043008BIST