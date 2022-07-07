***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.221,22 % 0,00860831Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,0007Bağımsız Denetim Ücreti15.485,22 % 0,02142692Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.815,39 % 0,02741859Fon Yönetim Ücreti620.234,66 % 0,85821969Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu122,63 % 0,00016968Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.351,37 % 0,01570691Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00200082Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.446,38 % 0,01998948TOPLAM GİDERLER689.628,75 % 0,95424041DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.269.916,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043009BIST