***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.140,5 % 0,00047244Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00003892Bağımsız Denetim Ücreti20.205,22 % 0,00155455Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri543.708,71 % 0,04183198Fon Yönetim Ücreti6.374.729,34 % 0,49046028Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3,81 % 0,00000029Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar21.105,35 % 0,00162381Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler146.027,54 % 0,0112351TOPLAM GİDERLER7.112.426,36 % 0,54721737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.299.744.262,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043010BIST