***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.745,06 % 0,00168933Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00014876Bağımsız Denetim Ücreti15.567,28 % 0,00457755Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri150.961,61 % 0,0443902Fon Yönetim Ücreti3.335.902,38 % 0,98092063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.024,4 % 0,00059527Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.124,22 % 0,00238892Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar328.761,16 % 0,09667208Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.687,41 % 0,01402246TOPLAM GİDERLER3.895.279,41 % 1,1454052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ340.078.724,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043011BIST