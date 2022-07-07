***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.998,08 % 0,0093651Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,96 % 0,0007638Bağımsız Denetim Ücreti3.655,68 % 0,01713435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.255,59 % 0,04806845Fon Yönetim Ücreti32.737,06 % 0,1534402Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,24 % 0,00004331Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.001,62 % 0,00469464Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.012,55 % 0,01411997TOPLAM GİDERLER52.832,78 % 0,24762982DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.335.387,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043016BIST