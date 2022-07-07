***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.221,22 % 0,00051302Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00004172Bağımsız Denetim Ücreti15.505,76 % 0,00127864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri356.469,98 % 0,0293954Fon Yönetim Ücreti7.731.205,37 % 0,63753443Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.104,46 % 0,00009108Gecelik Ters Repo Komisyonu186.632 % 0,01539014Vadeli Ters Repo Komisyonu23.352 % 0,00192566Borsa Para Piyasası Komisyonu351.263,6 % 0,02896607Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00011924Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler308.701,63 % 0,0254563TOPLAM GİDERLER8.982.407,9 % 0,74071171DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.212.672.595,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043018BIST