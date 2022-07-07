***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.060,57 % 0,00191173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,78 % 0,00015659Bağımsız Denetim Ücreti3.786,24 % 0,00351275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.753,55 % 0,0155434Fon Yönetim Ücreti50.249,71 % 0,04662004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar659,46 % 0,00061183Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.701,76 % 0,00621767TOPLAM GİDERLER80.380,07 % 0,074574DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.785.647,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043019BIST