***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.670,83 % 0,00155626Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri464,52 % 0,00012748Bağımsız Denetim Ücreti14.102,29 % 0,00387011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.498,57 % 0,0259334Fon Yönetim Ücreti443.764,3 % 0,12178297Hisse Senedi Komisyonu306.461,25 % 0,08410267Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35.326,2 % 0,00969463Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.505,18 % 0,00041307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.025.009,26 % 0,55572666Türev Araçlar Komisyonu2.354,57 % 0,00064617Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler116.524,89 % 0,03197812TOPLAM GİDERLER3.045.681,86 % 0,83583153DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ364.389.442,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043020BIST