***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.676,5 % 0,0544618Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00317544Bağımsız Denetim Ücreti14.790,02 % 0,09283595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.370,92 % 0,02743597Fon Yönetim Ücreti171.102,76 % 1,07400038Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu338,52 % 0,00212487Gecelik Ters Repo Komisyonu96,8 % 0,00060761Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.088,73 % 0,01311082Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00907638Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.327,26 % 0,04599271TOPLAM GİDERLER210.743,39 % 1,32282192DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.931.350,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043022BIST