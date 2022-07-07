***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.565,74 % 0,00119062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00007032Bağımsız Denetim Ücreti13.828,59 % 0,00192215Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri309.116,04 % 0,04296662Fon Yönetim Ücreti4.404.228,02 % 0,61218041Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu76,98 % 0,0000107Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.635,37 % 0,00036631Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.631,62 % 0,01357063TOPLAM GİDERLER4.836.588,25 % 0,67227776DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ719.433.025,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043023BIST