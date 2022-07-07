***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.423,58 % 0,00490222Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri862,31 % 0,00065808Bağımsız Denetim Ücreti15.079,95 % 0,01150841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.899,43 % 0,05944972Fon Yönetim Ücreti1.606.676,14 % 1,22615076Hisse Senedi Komisyonu4.869,21 % 0,00371599Tahvil Bono Komisyonu140,13 % 0,00010694Gecelik Ters Repo Komisyonu41.869,8 % 0,03195335Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.858,3 % 0,00904978Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.215,69 % 0,00398041Türev Araçlar Komisyonu78.447,71 % 0,05986814Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.986,95 % 0,0122006TOPLAM GİDERLER1.865.329,2 % 1,4235444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ131.034.142,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043025BIST