***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.820,65 % 0,00077936Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri507,89 % 0,00014033Bağımsız Denetim Ücreti15.554,74 % 0,00429788Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri177.576,34 % 0,04906552Fon Yönetim Ücreti2.306.275,13 % 0,63723914Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar20.670,22 % 0,00571132Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.313,54 % 0,01030998TOPLAM GİDERLER2.560.718,51 % 0,70754353DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ361.916.743,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043026BIST