***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.187,54 % 0,01237404Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri639,89 % 0,00110163Bağımsız Denetim Ücreti19.167,93 % 0,03299943Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.351,84 % 0,02642966Fon Yönetim Ücreti256.372,72 % 0,4413702Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu49,86 % 0,00008584Gecelik Ters Repo Komisyonu4.296,32 % 0,00739653Vadeli Ters Repo Komisyonu860,16 % 0,00148085Borsa Para Piyasası Komisyonu15.929,24 % 0,02742371Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.611,99 % 0,0027752Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.082,18 % 0,0328518TOPLAM GİDERLER340.549,67 % 0,58628889DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.085.643,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043030BIST