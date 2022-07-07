***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.106 % 0,00266253Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00032804Bağımsız Denetim Ücreti15.447,3 % 0,01001676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.526,44 % 0,05740476Fon Yönetim Ücreti1.890.901,76 % 1,22615072Hisse Senedi Komisyonu3.540,14 % 0,0022956Tahvil Bono Komisyonu833,11 % 0,00054023Gecelik Ters Repo Komisyonu33.660 % 0,02182675Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.798,45 % 0,01024447Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.495,59 % 0,0048605Türev Araçlar Komisyonu118.419,5 % 0,07678884Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.578,72 % 0,01528956TOPLAM GİDERLER2.202.812,9 % 1,42840875DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ154.214.464,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043031BIST