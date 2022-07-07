***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.247,01 % 0,00724591Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00029931Bağımsız Denetim Ücreti15.445,72 % 0,00913841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.552,38 % 0,02044281Fon Yönetim Ücreti911.871,86 % 0,53950625Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu141,25 % 0,00008357Gecelik Ters Repo Komisyonu46.459,53 % 0,02748764Vadeli Ters Repo Komisyonu5.868 % 0,00347178Borsa Para Piyasası Komisyonu68.081,15 % 0,04028001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.411,99 % 0,0008354Türev Araçlar Komisyonu-19,21 -% 0,00001137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.172,52 % 0,03264266TOPLAM GİDERLER1.151.738,09 % 0,68142238DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ169.019.702,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043032BIST