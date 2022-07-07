***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.908,62 % 0,00580306Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri153,66 % 0,00030657Bağımsız Denetim Ücreti4.502,3 % 0,00898266Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.719,43 % 0,0353525Fon Yönetim Ücreti326.530 % 0,65146857Hisse Senedi Komisyonu4.020,75 % 0,0080219Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu117,6 % 0,00023463Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu848,13 % 0,00169213Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu133.643,3 % 0,26663526Vergiler ve Diğer Harcamalar100.993,27 % 0,20149432Türev Araçlar Komisyonu1.386,45 % 0,00276614Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.403,92 % 0,00878638TOPLAM GİDERLER597.227,43 % 1,19154412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.122.141,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043033BIST