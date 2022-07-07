***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.220,9 % 0,00712627Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,00057952Bağımsız Denetim Ücreti15.485,22 % 0,01773889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.909,85 % 0,06175573Fon Yönetim Ücreti214.074,39 % 0,24523015Hisse Senedi Komisyonu72.652,59 % 0,08322624Tahvil Bono Komisyonu539,29 % 0,00061778Gecelik Ters Repo Komisyonu3.311,7 % 0,00379368Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.085,08 % 0,00582515Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.445,99 % 0,00165644Türev Araçlar Komisyonu67.858,81 % 0,07773478Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.359,89 % 0,0198864TOPLAM GİDERLER458.449,6 % 0,52517102DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.295.297,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043034BIST