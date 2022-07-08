***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.221,22 % 0,00117692Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri505,89 % 0,0000957Bağımsız Denetim Ücreti15.485,22 % 0,00292946Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri258.732,95 % 0,04894655Fon Yönetim Ücreti2.592.853,79 % 0,49051054Hisse Senedi Komisyonu87.298,5 % 0,01651494Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.998,35 % 0,00226982Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.606,75 % 0,00295245Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu257.850,13 % 0,04877954Vergiler ve Diğer Harcamalar366.009,32 % 0,06924086Türev Araçlar Komisyonu42.493,98 % 0,00803892Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler373.578,8 % 0,07067284TOPLAM GİDERLER4.028.634,9 % 0,76212855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ528.603.070,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044085BIST