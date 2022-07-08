***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.101,54 % 0,00301028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri662,88 % 0,00028099Bağımsız Denetim Ücreti21.103,87 % 0,00894573Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri123.430,95 % 0,05232123Fon Yönetim Ücreti2.534.044,4 % 1,07415791Hisse Senedi Komisyonu5.099,06 % 0,00216144Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.534,4 % 0,00361765Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.133,89 % 0,00429566Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu37.641,4 % 0,01595584Vergiler ve Diğer Harcamalar41.259,19 % 0,01748939Türev Araçlar Komisyonu6.272,88 % 0,00265902Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.732,91 % 0,02574412TOPLAM GİDERLER2.856.017,37 % 1,21063926DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ235.909.858,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044086BIST