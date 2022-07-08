***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.690,74 % 0,00553565Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri595,89 % 0,00042891Bağımsız Denetim Ücreti17.279,43 % 0,01243742Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.052,33 % 0,09576864Fon Yönetim Ücreti1.492.144,28 % 1,07401821Hisse Senedi Komisyonu15.671,31 % 0,01127992Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.488,5 % 0,00179118Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.490,26 % 0,00107266Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu75.752,02 % 0,05452492Vergiler ve Diğer Harcamalar20.599,19 % 0,01482692Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.483,81 % 0,07304619TOPLAM GİDERLER1.868.247,76 % 1,34473063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ138.931.004,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044087BIST