***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.398,74 % 0,01464567Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00097331Bağımsız Denetim Ücreti22.317,42 % 0,03143203Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.950,25 % 0,04359057Fon Yönetim Ücreti929.351,16 % 1,30890531Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu238,45 % 0,00033583Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.529,06 % 0,02187125Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00313406Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.948,65 % 0,02950424TOPLAM GİDERLER1.032.650,05 % 1,45439226DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.002.169,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068297BIST