***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.347,28 % 0,0007702Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00005144Bağımsız Denetim Ücreti27.059,29 % 0,00201416Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri895.834,36 % 0,06668161Fon Yönetim Ücreti10.049.286,53 % 0,74802069Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu400,77 % 0,00002983Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu961,91 % 0,0000716Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar77.756,09 % 0,00578779Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler230.751,56 % 0,01717604TOPLAM GİDERLER11.293.088,86 % 0,84060337DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.343.450.335,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068298BIST