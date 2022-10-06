***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.474,78 % 0,00225191Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00016425Bağımsız Denetim Ücreti23.846,46 % 0,00566768Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri260.748,07 % 0,06197298Fon Yönetim Ücreti6.294.518,15 % 1,49604183Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.654 % 0,00086846Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.389,49 % 0,00318233Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar637.654,64 % 0,15155378Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.702,52 % 0,02084459TOPLAM GİDERLER7.331.679,18 % 1,74254779DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ420.744.797,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068299BIST