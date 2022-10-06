***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.398,74 % 0,00568898Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00037807Bağımsız Denetim Ücreti22.339,29 % 0,01222145Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri208.765,18 % 0,11421196Fon Yönetim Ücreti3.418.219,49 % 1,87005105Hisse Senedi Komisyonu233.627,24 % 0,12781358Tahvil Bono Komisyonu408,58 % 0,00022353Gecelik Ters Repo Komisyonu-1.944,6 -% 0,00106386Vadeli Ters Repo Komisyonu5.323,89 % 0,00291261Borsa Para Piyasası Komisyonu80.588,72 % 0,04408875Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu213.222,15 % 0,11665029Vergiler ve Diğer Harcamalar200.155,54 % 0,10950177Türev Araçlar Komisyonu403.612,87 % 0,22080989Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.226,94 % 0,02091332TOPLAM GİDERLER4.833.635,1 % 2,6444014DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ182.787.495,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068300BIST