***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.197,77 % 0,00906641Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00120543Bağımsız Denetim Ücreti22.317,42 % 0,03892803Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.267,85 % 0,13826603Fon Yönetim Ücreti450.751,46 % 0,78624077Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2 % 0,00000349Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar39.778,11 % 0,06938452Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.617,14 % 0,02026365TOPLAM GİDERLER609.622,82 % 1,06335832DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.329.952,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068301BIST