***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri13.457,76 % 0,00164962Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri308,89 % 0,00003786Bağımsız Denetim Ücreti13.264,9 % 0,00162598Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri607.544,22 % 0,07447115Fon Yönetim Ücreti6.102.440,6 % 0,7480209Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu38,04 % 0,00000466Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.227,15 % 0,000273Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler171.119,77 % 0,02097541TOPLAM GİDERLER6.910.401,33 % 0,84705857DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ815.811.514,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068303BIST