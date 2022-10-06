***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.299,18 % 0,00315422Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00021165Bağımsız Denetim Ücreti20.803,36 % 0,00637123Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri199.543,41 % 0,06111206Fon Yönetim Ücreti610.610,09 % 0,18700513Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu180.076,72 % 0,0551502Vergiler ve Diğer Harcamalar7.597,44 % 0,00232679Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.701,98 % 0,01859056TOPLAM GİDERLER1.090.323,25 % 0,33392184DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ326.520.497 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068304BIST