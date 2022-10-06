***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.367,78 % 0,03560479Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00237326Bağımsız Denetim Ücreti23.379 % 0,08028762Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.434,77 % 0,07704497Fon Yönetim Ücreti83.665,37 % 0,28732168Hisse Senedi Komisyonu315 % 0,00108177Tahvil Bono Komisyonu166,77 % 0,00057272Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44.482,88 % 0,15276208Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,0076419Türev Araçlar Komisyonu113,19 % 0,00038871Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.108,69 % 0,08966186TOPLAM GİDERLER213.949,77