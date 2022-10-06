***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.027,04 % 0,0067717Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.544,69 % 0,00259749Bağımsız Denetim Ücreti7.653,03 % 0,01286901Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.982,72 % 0,02855743Fon Yönetim Ücreti36.299,79 % 0,0610402Hisse Senedi Komisyonu32.298,73 % 0,05431219Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu161,7 % 0,00027191Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.546,57 % 0,00260065Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar38.033,6 % 0,0639557Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.649,99 % 0,00613767TOPLAM GİDERLER142.197,86 % 0,23911394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.468.661,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068305BIST