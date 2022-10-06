***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.398,74 % 0,00183851Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00012218Bağımsız Denetim Ücreti22.339,29 % 0,00394962Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri600.262,84 % 0,10612742Fon Yönetim Ücreti7.720.526,81 % 1,36500131Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2 % 0,00000035Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00039343Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler176.160,01 % 0,03114537TOPLAM GİDERLER8.532.606,01 % 1,50857819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ565.605.818,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068306BIST