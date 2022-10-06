***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.199,49 % 0,0021781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00028949Bağımsız Denetim Ücreti22.361,16 % 0,00936722Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.617,43 % 0,04759501Fon Yönetim Ücreti4.910.814,27 % 2,05716878Hisse Senedi Komisyonu381.439,81 % 0,15978736Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.817,2 % 0,00662592Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.557,48 % 0,00861165Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00093217Türev Araçlar Komisyonu18.401,45 % 0,00770847Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.978,28 % 0,02344963TOPLAM GİDERLER5.547.102,89 % 2,3237138DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ238.717.130,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068307BIST