***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.273,05 % 0,01397103Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.219,79 % 0,00323185Bağımsız Denetim Ücreti22.051,44 % 0,05842563Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.676,32 % 0,07332884Fon Yönetim Ücreti565.845,12 % 1,4992154Hisse Senedi Komisyonu88.510,28 % 0,23450936Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.022,3 % 0,00535812Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.534,96 % 0,02526302Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.225,25 % 0,00589583Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.788,61 % 0,20080309TOPLAM GİDERLER800.147,12 % 2,12000217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.742.749,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068308BIST