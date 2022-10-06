***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.547,56 % 0,0072396Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.111,41 % 0,00076285Bağımsız Denetim Ücreti22.096,83 % 0,01516676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.358,38 % 0,09084777Fon Yönetim Ücreti2.724.525,52 % 1,87005211Hisse Senedi Komisyonu23.944,07 % 0,01643466Tahvil Bono Komisyonu512,61 % 0,00035184Gecelik Ters Repo Komisyonu51.391,52 % 0,03527397Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.800,95 % 0,01702281Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.084,45 % 0,01172638Türev Araçlar Komisyonu154.070,99 % 0,10575081Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.050,59 % 0,02337155TOPLAM GİDERLER3.196.494,88 % 2,1940011DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.692.492,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068318BIST