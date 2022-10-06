***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.228,71 % 0,01745272Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.664,55 % 0,01099712Bağımsız Denetim Ücreti7.551,36 % 0,03116595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.111,56 % 0,06236839Fon Yönetim Ücreti125.681,78 % 0,51871353Hisse Senedi Komisyonu4.238,33 % 0,01749242Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu22,64 % 0,00009344Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.035,66 % 0,00840157Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu40.913,79 % 0,16885929Vergiler ve Diğer Harcamalar41.635,97 % 0,17183987Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.508,64 % 0,01035365TOPLAM GİDERLER246.592,99 % 1,01773797DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.229.516,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068319BIST