***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.704,23 % 0,0013897Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri694,95 % 0,00026072Bağımsız Denetim Ücreti22.468,21 % 0,00842929Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri229.564,24 % 0,08612452Fon Yönetim Ücreti2.590.535,93 % 0,97187901Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar21.421,28 % 0,00803652Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.901,36 % 0,01759576TOPLAM GİDERLER2.915.290,2 % 1,09371552DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ266.549.222,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068320BIST