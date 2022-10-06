***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.662,4 % 0,0122816Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri891,34 % 0,00164311Bağımsız Denetim Ücreti12.832,47 % 0,02365562Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.698,59 % 0,07318114Fon Yönetim Ücreti222.955,86 % 0,41100112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,24 % 0,00001703Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.163,35 % 0,00398796Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.265,49 % 0,02445386TOPLAM GİDERLER298.478,74 % 0,55022145DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.247.019,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068321BIST