***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.284,3 % 0,00255167Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri789,95 % 0,00032436Bağımsız Denetim Ücreti21.559,6 % 0,00828892Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri137.819,95 % 0,05230523Fon Yönetim Ücreti1.135.122,18 % 0,41374029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.511,53 % 0,00090619Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.261,29 % 0,01438694TOPLAM GİDERLER784.119,18 % 0,4925036DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ169.092.934,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068322BIST