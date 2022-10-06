***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.398,74 % 0,00088127Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri691,07 % 0,00005857Bağımsız Denetim Ücreti22.346,6 % 0,00189383Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri510.869,29 % 0,04329524Fon Yönetim Ücreti11.473.162,16 % 0,97232947Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.704,51 % 0,00014445Gecelik Ters Repo Komisyonu299.158,6 % 0,02535314Vadeli Ters Repo Komisyonu23.352 % 0,00197904Borsa Para Piyasası Komisyonu558.379,04 % 0,0473216Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.377,5 % 0,00020149Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler480.745,02 % 0,04074226TOPLAM GİDERLER13.383.184,53 % 1,13420036DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.179.966.519,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068323BIST