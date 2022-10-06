***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.711,45 % 0,00602855Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri837,82 % 0,00075257Bağımsız Denetim Ücreti12.942,78 % 0,01162584Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.117,7 % 0,03962868Fon Yönetim Ücreti129.340,76 % 0,11618021Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3,22 % 0,00000289Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.728,24 % 0,00155239Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.095,62 % 0,01266138TOPLAM GİDERLER209.777,59 % 0,18843251DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ111.327.706,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068324BIST