***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri9.956,33 % 0,00122939Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri649,7 % 0,00008022Bağımsız Denetim Ücreti21.258,49 % 0,00262495Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri327.377,79 % 0,04042387Fon Yönetim Ücreti1.509.073,79 % 0,18633702Hisse Senedi Komisyonu306.461,25 % 0,03784114Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35.326,2 % 0,004362Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.746,47 % 0,00021565Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.844.174,52 % 0,35119223Türev Araçlar Komisyonu2.354,57 % 0,00029074Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler240.730,21 % 0,02972482TOPLAM GİDERLER5.299.109,32 % 0,65432203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ809.862.589,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068325BIST